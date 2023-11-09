Значительно снизилась цена на яйца - на 27%.

В течение этого года снизились цены на яйца, гречку, рис, бананы и овощи борщевого набора. Зато подорожали хлеб, мясо и молочные продукты.

Как говорится в пресс-релизе от Всеукраинского сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, который есть в распоряжении УНИАН, значительно снизилась цена на яйца - на 27%. Сейчас средняя стоимость за десяток составляет около 54 грн, тогда как в начале года была около 74 грн.

Зато цены на молочные продукты выросли: молоко - на 22%, сметана - на 14%, а сладкосливочное масло - на 8%.

Видео дня

"Пакет молока объемом 900 мл и жирностью 2,5% на полках в супермаркетах можем увидеть со средним ценником 40 грн, тогда как в январе было 33 грн", - отметили аналитики.

Также поднялись в цене хлеб (на 11%) и батон (на 19%). "Так, в начале 2023 года в январе хлеб "украинский" стоил 32 грн за буханку. По состоянию на 7 ноября его стоимость выросла в среднем до 36 грн. Стоимость батона поднялась с 23 до 27 грн за единицу", - говорится в сообщении.

Подорожание постигло и мясные продукты. В частности, цены на куриное филе с начала года выросли на 14%, на говядину и свинину - на 10% и 14% соответственно. В целом, по прогнозам экспертов, в течение 2023 года цены на мясо в среднем могут вырасти до 30%.

Вместе с тем среди бакалейных товаров больше всего подорожала мука. Если в январе стоимость была в среднем 22 грн за полтора килограмма, то сейчас его цена составляет около 39 грн – выросла с начала года на 79%.

Также выросла стоимость пшена (на 22%), гороха (на 17%) и макаронных изделий (на 9%).

Зато гречка с начала года подешевела на 52%, до 40 грн/кг. В свою очередь, круглозерновой весовой рис стоит в среднем 44 грн/кг, что на 21% дешевле.

Что касается овощной корзины, в конце года в Украине больше всего упали цены на репчатый лук – на 63%. Сейчас его стоимость составляет около 12 грн/кг. Также с начала года значительно подешевела морковь (на 67%), капуста (на 35%) и свекла (на 33%).

Тоже поднимают настроение цены на помидоры и перец. Томаты подешевели на 22%, перец - на 8%.

Что касается самых популярных фруктов из продовольственной корзины украинцев, здесь также ситуация разносторонняя.

Например, цена на бананы снизилась на 25%, до 51 грн/кг; на лимоны - на 18%, до 49 грн/кг.

Зато апельсины наоборот подорожали на 28% и в среднем стоят 69 грн в зависимости от сорта. В частности, выросли цены на грейпфрут (на 10%).

Также выросли цены на киви и яблоки = на 27% и 28% соответственно.

Стоимость овощей в Украине

В начале ноября на украинском рынке тепличные огурцы начали дешеветь, но они были все равно дороже импортируемых.

По состоянию на 7 ноября 2023 г. значительно подорожал лук. Она стала на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Сейчас цены на картофель варьируются в пределах 8-12 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Вас также могут заинтересовать новости: