Рост цен отмечается исключительно в сегменте продукции высокого качества.

Сейчас украинские хозяйства продают качественный лук по 10-15 грн/кг, что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, основной причиной подорожания лука стало повышение спроса на него, однако рост цен отмечается исключительно в сегменте продукции высокого качества.

"Если еще неделей ранее стабильный спрос имел только лук высокого качества, предложение которого было небольшим, ввиду желания фермеров дождаться более высоких цен, то уже сегодня активно реализуется и менее качественная продукция", – отметили эксперты.

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По их подсчетам, сейчас качественный репчатый лук на украинском рынке стоит в среднем на 45% дешевле, чем в начале ноября 2022 года.

"При этом многие хозяйства намерены и дальше повышать отпускные цены в данном сегменте, при условии сохранения текущих темпов сбыта", – добавили эксперты.

Цены на овощи в Украине

Во второй половине октября резко выросли цены на морковь, огурцы и картофель.

В начале ноября на украинском рынке тепличные огурцы начали дешеветь, но они были все равно дороже импортируемых.

По словам экспертов, в ноябре капуста может вырасти в цене на 10 процентов, до 9 грн/кг, свекла – до 8,50 грн/кг (+6%), лук репчатый – до 14 грн/кг (+13%), морковь – до 10 грн/кг (+7%).

Отмечается, что к Новому году цены на овощи могут дополнительно вырасти до 15%. Ожидается, что из-за высокого спроса и ограниченности качественного предложения больше всего вырастет цена на репчатый лук.

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