Главные новости Украины за 4 августа: отказ Тернополя усиливать карантин и провокации оккупантов на Донбассе

В Украине продолжают действовать новые правила зонального карантина.

Вторые сутки в Украине действуют новые правила адаптивного карантина, в соответствии с цветовым зонированием. Российские оккупанты нарушают перемирие на Донбассе.

Зональный карантин

В отнесенному к "красной зоне" Тернополе отказались усиливать карантин и требуют отставки Кабмина.

Перемирие на Донбассе

Российские оккупанты за прошедшие сутки и с начала сегодняшних нарушали перемирие, совершив несколько провокационных выстрелов.

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