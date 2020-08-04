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Главные новости Украины за 4 августа: отказ Тернополя усиливать карантин и провокации оккупантов на Донбассе

08:45, 04 августа 2020
Общество
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Главные новости Украины 4 августа 2020 / фото УНИАН

Вторые сутки в Украине действуют новые правила адаптивного карантина, в соответствии с цветовым зонированием. Российские оккупанты нарушают перемирие на Донбассе.

Зональный карантин

В отнесенному к "красной зоне" Тернополе отказались усиливать карантин и требуют отставки Кабмина.

Перемирие на Донбассе

Российские оккупанты за прошедшие сутки и с начала сегодняшних нарушали перемирие, совершив несколько провокационных выстрелов.

Новости Украины за 4 августа 2020 / фото УНИАН

Главные новости Украины: что важно знать 4 августа 2020

  • Избиение в вагоне: у потерпевшей ухудшилось самочувствие
  • Под Киевом произошло смертельное ДТП
  • Допрашивали отца: оккупанты семь часов не выпускали из Крыма семью с двумя малолетними детьми
  • В Сумах роддом закрыли на карантин
  • Глава Минздрава уточнил, чем грозит регионам из "красной зоны" отказ от усиления карантина
  • Захват банка в Киеве: СБУ объяснила замену заложниц на фото
  • В МВД рассказали, какая мера пресечения может ожидать киевского террориста

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