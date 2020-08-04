Главные новости Украины за 4 августа: отказ Тернополя усиливать карантин и провокации оккупантов на Донбассе
08:45, 04 августа 2020Общество
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В Украине продолжают действовать новые правила зонального карантина.
Главные новости Украины 4 августа 2020 / фото УНИАН
Вторые сутки в Украине действуют новые правила адаптивного карантина, в соответствии с цветовым зонированием. Российские оккупанты нарушают перемирие на Донбассе.
Зональный карантин
В отнесенному к "красной зоне" Тернополе отказались усиливать карантин и требуют отставки Кабмина.
Перемирие на Донбассе
Российские оккупанты за прошедшие сутки и с начала сегодняшних нарушали перемирие, совершив несколько провокационных выстрелов.
Новости Украины за 4 августа 2020 / фото УНИАН
Главные новости Украины: что важно знать 4 августа 2020
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