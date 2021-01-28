В Украине за сутки зафиксировали свыше 5,5 тысяч новых случаев COVID-19. Тем временем снег продолжает засыпать территорию Украины.
Заболеваемость коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили 5529 новых больных COVID-19.
С начала пандемии коронавирус диагностировали у 1206412 украинцев, из которых 992031 - выздоровели, 22351 - умерли.
Осложнения погодных условий
В четверг, 28 января, в большинстве областей Украины ожидается снег или дождь. Активный снежный циклон, который переместился на украинскую территорию, привел к чрезвычайным ситуациям в южной части страны.
Перемирие на Донбассе
Российско-оккупационные войска на Донбассе за сутки десять раз нарушили режим прекращения огня. Боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.
Главные новости Украины: что важно знать 28 января 2021
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