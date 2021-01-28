Снег, порывистый ветер и дальнейшее похолодание: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Ночью ожидаются осадки.
Завтра, 29 января, в Украине ожидается снег, гололедица, порывистый ветер и дальнейшее похолодание. Снег ожидается в северных, западных областях и в Винницкой области.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и на юге, там будут идти снег и мокрый снег.
"А вот завтра днем в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся. На востоке днем осадки - только на Харьковщине, вечером мокрый снег и дождь дойдут до Луганской и Донецкой областей", - написала она.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -3° до +2°, на крайнем юге +3°...+6°.
Однако ночью еще будет ощущаться похолодание, предполагается -2°...-9°, а в ночь на субботу, на 30 января, похолодание усилится.
В Киеве завтра периодически будет снежить, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится. На дорогах гололедица.
Ближайшей ночью уже в столице мороз, -5°...-7°, завтра днем ожидается 0°...-2°.
Из-за непогоды в Украине перекрыты трассы
На ряде дорог Киевской, Одесской, Николаевской и Полтавской областей ограничено движение транспорта из-за снегопада.
В частности, в Одесской области перекрыто движение автотранспортных средств всех категорий на дорогах: М - 15 Одесса - Рени (в направлении Бухареста, км 11-км 308); М - 16 Одесса - Кучурган (на Кишинев, км 0 - км 58, км 58 - км 59).
Кроме этого, на всех дорогах государственного значения запрещается движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов.
В Николаевской области с 21:30 вчерашнего дня ограничено движение для всех видов транспорта по дороге М-13 Кропивницкий - Платоново. Также ограничено движение для тяжеловесных грузовиков и пассажирских автобусов на дороге Н-24 Благовещенское - Николаев.
В Киевской области с 23:00 27 января ограничено движение грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.
В Полтавской области введено ограничение движения на автомобильной дороге М - 03 Киев - Харьков для грузовых автомобилей от границы с Харьковской областью до границы с Киевской областью в направлении Киева.
- Винница-1°... -6°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+6°... -1°
- Житомир0°... -5°
- Запорожье+6°... -2°
- Ивано-Франковск+2°... -4°
- Киев0°... -6°
- Кропивницкий+1°... -5°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк-1°... -6°
- Львов0°... -4°
- Николаев+1°... -3°
- Одесса0°... -5°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий-1°... -6°
- Черкассы+1°... -6°
- Чернигов+1°... -5°
- Черновцы0°... -7°