Снег, порывистый ветер и дальнейшее похолодание: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Ночью ожидаются осадки.

Завтра в Украине продолжит господствовать непогода / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Завтра, 29 января, в Украине ожидается снег, гололедица, порывистый ветер и дальнейшее похолодание. Снег ожидается в северных, западных областях и в Винницкой области.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и на юге, там будут идти снег и мокрый снег.

"А вот завтра днем в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся. На востоке днем осадки - только на Харьковщине, вечером мокрый снег и дождь дойдут до Луганской и Донецкой областей", - написала она.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -3° до +2°, на крайнем юге +3°...+6°.

Однако ночью еще будет ощущаться похолодание, предполагается -2°...-9°, а в ночь на субботу, на 30 января, похолодание усилится.

В Киеве завтра периодически будет снежить, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится. На дорогах гололедица.

Ближайшей ночью уже в столице мороз, -5°...-7°, завтра днем ожидается 0°...-2°.

Из-за непогоды в Украине перекрыты трассы

На ряде дорог Киевской, Одесской, Николаевской и Полтавской областей ограничено движение транспорта из-за снегопада.

В частности, в Одесской области перекрыто движение автотранспортных средств всех категорий на дорогах: М - 15 Одесса - Рени (в направлении Бухареста, км 11-км 308); М - 16 Одесса - Кучурган (на Кишинев, км 0 - км 58, км 58 - км 59).

Кроме этого, на всех дорогах государственного значения запрещается движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов.

В Николаевской области с 21:30 вчерашнего дня ограничено движение для всех видов транспорта по дороге М-13 Кропивницкий - Платоново. Также ограничено движение для тяжеловесных грузовиков и пассажирских автобусов на дороге Н-24 Благовещенское - Николаев.

В Киевской области с 23:00 27 января ограничено движение грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.

В Полтавской области введено ограничение движения на автомобильной дороге М - 03 Киев - Харьков для грузовых автомобилей от границы с Харьковской областью до границы с Киевской областью в направлении Киева.