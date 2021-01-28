По состоянию на 10:00 на Майдане Незалежности уже собрались порядка 500 человек.

В четверг, 28 января, на Майдане Незалежности в Киеве началась акция протеста предпринимателей.

Как сообщили в группе Предприниматели Украины в Facebook, сегодня принять участие в марше готовится около тысячи человек.

По состоянию на 10:00 на Майдане уже собрались порядка 500 человек.

Предприниматели собираются пройтись к представительству Европейского Союза, после чего они направятся к Конституционному суду Украины, а затем к посольству США.

Протест предпринимателей на Майдане: что известно

Предприниматели не удовлетворены введением в Украине карантинных ограничений, которые мешают им развивать бизнес. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий предпринимателей.

Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

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Автор: Денис Прядко