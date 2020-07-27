Главные новости Украины за 27 июля: перемирие на Донбассе и вспышка коронавирус в КПИ
09:18, 27 июля 2020Общество
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В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.
Главные новости Украины 27 июля 2020 / фото УНИАН
Сегодня на Донбассе начал действовать режим прекращения огня. В общежитии столичного вуза зафиксировали вспышку коронавируса.
Новое перемирие на Донбассе
С полуночи на Донбассе начал действовать новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором в Минске договорились участники Трехсторонней контактной группы.
В США считают начало перемирия на Донбассе "путем к урегулированию созданного Москвой конфликта".
Вспышка коронавируса в столичном общежитии
В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии, где проживают курсанты института спецсвязи КПИ имени Сикорского.
Иллюстрация REUTERS
Главные новости Украины: что важно знать 27 июля 2020
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