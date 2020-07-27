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Главные новости Украины за 27 июля: перемирие на Донбассе и вспышка коронавирус в КПИ

09:18, 27 июля 2020
Общество
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Главные новости Украины 27 июля 2020 / фото УНИАН

Новое перемирие на Донбассе

С полуночи на Донбассе начал действовать новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором в Минске договорились участники Трехсторонней контактной группы.

В США считают начало перемирия на Донбассе "путем к урегулированию созданного Москвой конфликта".

Вспышка коронавируса в столичном общежитии

В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии, где проживают курсанты института спецсвязи КПИ имени Сикорского.

Иллюстрация REUTERS

Главные новости Украины: что важно знать 27 июля 2020

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