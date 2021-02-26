Уже долгое время Украина живет в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине вторые сутки наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. Зеленский созвал заседание СНБО. В Черновицкой области могут ввести "красную" зону карантинных ограничений.

Заседание СНБО

Зеленский вновь созвал заседание СНБО по вопросам государственной безопасности. Неделю назад на прошлом заседании были приняты санкции против Медведчука, его жены и других лиц.

Карантин в Черновицкой области

Из-за высоких темпов заражения коронавирусом уже завтра Черновицкую область могут перевести в "красную" зону. В этом случае усилят карантинные ограничения.

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксирован один из самых высоких показателей суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8003 человек, зафиксировано 146 летальных случаев, 4244 пациента выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 333 844 человека, из них 1 163 555 выздоровели, летальных исходов — 25 742.

Война на Донбассе

За прошедшие сутки российские боевики десять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Противник открывал огонь из запрещенного вооружения: минометов и пулеметов.

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Автор: Екатерина Пулатова