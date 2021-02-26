Члены СНБО рассмотрят, в частности, введение новых санкций.

Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании 26 февраля рассмотрит ряд вопросов, связанных с государственной безопасностью.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СНБО.

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Отмечается, что на закрытом заседании члены Совбеза рассмотрят проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

Кроме того, на заседании речь пойдет о неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги, а также применении санкций.

Последствия предыдущих заседаний СНБО

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: УНИАН