Главные новости Украины за 19 июня: арест Мангера и уничтожение на Донбассе склада боеприпасов боевиков
Подозреваемому по делу Гандзюк Владиславу Мангеру назначили меру пресечения. Украинские военные уничтожили на Донбассе вражесий военный грузовик и склад боеприпасов.
Арест Мангера
Главному фигуранту по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонской облгосадминистрации Владиславу Мангеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 июля без возможности внесения залога.
Война на Донбассе
В минувшие сутки вооруженные формирования России 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще один воин ранен.
В то же время, украинские защитники уничтожили вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.
Рост количества больных COVID-19
Главный санврач Виктор Ляшко объяснил рекордный рост количества больных коронавирусом в Украине. Также он рассказал, есть ли польза от перчаток и масок.
Главные новости Украины: что важно знать 19 июня 2020
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