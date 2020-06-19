НАБУ сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 миллионов гривень.
Читайте такжеВ ГБР раскрыли подробности утреннего обыска в доме ОмелянаКак сообщает пресс-служба НАБУ, действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины («Издание должностным лицом нормативно-правового акта, что уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах»).
«Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр», – говорится в сообщении.
Добавляется, что Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, кроме прочего, подчеркивая, что именно уменьшение административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.
В итоге решение экс-чиновника привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 миллиона гривень: из ожидаемых 203,5 миллионов получено 173,1 миллиона. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой.
Впоследствии, Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.
Ранее УНИАН сообщал, что Государственное бюро расследований на днях проводило обыск в доме Омеляна.
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