Рада назначила нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

Абрамовский назвал приоритеты в работе.

Верховная Рада Украины поддержала постановление "О назначении Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины" (№ 3586).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 народных депутатов.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя кандидатуру Абрамовского, напомнил о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два - Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Сам Абрамовский назвал ряд вызовов, которые необходимо решать, в частности по обращению с отходами, в том числе радиоактивными.

"Если украинский парламент даст мне возможность проявить себя в должности министра, то в ближайшее время представлю четкий план, который будет коррелировать с Программой действий правительства. Вы имели возможность ознакомиться с ее экологическим блоком, и не думаю, что были какие-то существенные замечания к нему, реализации программы", - отметил Абрамовский.

После голосования за назначение на должность Абрамовский принял присягу министра.

Справка УНИАН. По информации из открытых источников, Роман Абрамовский длительное время работал в бизнесе. В 2013 году он стал помощником экс-депутата «Партии регионов» Александра Бобкова, известного по организации движения боевиков «Оплот» и участием в боевых действиях на стороне террористов.

В 2015 году Роман Абрамовский несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. А в 2019-м стал заместителем министра энергетики и окружающей среды.

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