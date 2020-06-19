В зоне ООС снайпер боевиков застрелил 22-летнего военнослужащего

Похороны погибшего состоятся 21 июня в селе Новая Водолага.

В районе проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб 22-летний военнослужащий из Харьковской области Богдан Коваленко.

Об этом в Facebook сообщил заместитель директора департамента массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации Игорь Исаенко.

«От пули снайпера погиб житель села Новая Водолага, старший солдат Коваленко Богдан Сергеевич. Он был призван на военную службу по контракту в 2017 году. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибшего героя. Все затраты на похороны берет на себя Нововодолажский сельсовет», - написал он.

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Как сообщил УНИАН пресс-офицер Министерства обороны Украины в Харьковской области Виталий Саранцев, Коваленко погиб в ночь с 18 на 19 июня. Он служил в 54-й отдельной механизированной бригаде.

По его словам, похороны погибшего военнослужащего состоятся в воскресенье, 21 июня, в селе Новая Водолага.

Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе начали активно использовать снайперов на передовых позициях вдоль всей линии соприкосновения, в частности с выходом снайперских пар в “серую зону”.

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