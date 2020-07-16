Главные новости Украины за 16 июля: кандидат на должность главы НБУ и заболеваемость COVID-19

Украина продолжает жить в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

В Раду подана кандидатуру на должность главы НБУ. В Украине зафиксировано более 800 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Кандидат на должность главы НБУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении главой Национального банка Украины (НБУ) руководителя "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

Коронавирус: актуальные цифры

В Украине за минувшие сутки выявили 848 новых инфицированных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 56 455 случаев болезни COVID-19. Из них 1445 летальных, 28 931 пациент выздоровел.

Ситуация на Донбассе

15 июля вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли поселок на Донбассе. По данным разведки, украинские защитники уничтожили двух захватчиков.

Главные новости Украины: что важно знать 16 июля 2020

В Раде зарегистрировали постановление о назначении нового главы АМКУ

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