Главные новости Украины за 13 июля: ранение пятерых военных на Донбассе и заболеваемость COVID-19
09:31, 13 июля 2020Общество
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В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.
Главные новости Украины 13 июля 2020 / фото УНИАН
Вследствие обстрелов оккупантов на Донбассе ранены 5 украинских бойцов. За сутки зафиксировано более 600 новых случаев коронавируса.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В Украине за прошлые сутки выявили 612 новых больных COVID-19.
Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 54 133 людей. Выздоровели от болезни 26 503 пациентов, умерли 1 398 человек.
Ситуация на Донбассе
12 июля незаконные вооруженные формирования России в 16 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Вследствие вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование.
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