Главные новости Украины за 13 июля: ранение пятерых военных на Донбассе и заболеваемость COVID-19

В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

Вследствие обстрелов оккупантов на Донбассе ранены 5 украинских бойцов. За сутки зафиксировано более 600 новых случаев коронавируса.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине за прошлые сутки выявили 612 новых больных COVID-19.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 54 133 людей. Выздоровели от болезни 26 503 пациентов, умерли 1 398 человек.

Ситуация на Донбассе

12 июля незаконные вооруженные формирования России в 16 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Вследствие вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование.

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