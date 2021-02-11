В Украине за сутки резко возросло количество новых инфицированных коронавирусом. Непогода снова набирает обороты в Украине, ожидается налипание мокрого снега, метели и гололед.
Непогода в Украине
Сегодня, 11 февраля, в Украине, кроме юга, ожидаются снегопады. С новой силой снег, в частности, засыплет Киев.
Заболеваемость COVID-19
В Украине за сутки зафиксирован резкий рост количества новых инфицированных коронавирусом - обнаружено 5039 больных.
С начала пандемии COVID-19 заболели 1258094 украинца, 1098944 - выздоровели 24058 - умерли.
Пожар в больнице в Запорожье
Причиной пожара в областной инфекционной больнице в Запорожье, в результате которого погибли четыре человека, могли стать аппараты ИВЛ с увеличенной подачей кислорода. Такую версию не исключает главный врач учреждения Владимир Шинкаренко.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате обстрелов украинский защитник получил огнестрельное ранение.
Главные новости Украины: что важно знать 11 февраля 2021
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