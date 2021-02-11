В столичной мэрии заявляют, что решение Окружного административного суда является абсолютно необоснованным.

Столичные власти готовят апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

С соответствующим иском в суд обратился 5 ноября 2016 года общественный союз «Общественный контроль и порядок».

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ОАСК своим решением от 28 января 2021 года отменил решение Киевского горсовета от 7 июля 2016 года, которым Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры, а также улицы Кутузова, Суворова, Баумана и переулок Кутузова в - Януша Корчака, Генерала Алмазова, Михаила Омеляновича-Павленко и Евгения Гуцало соответственно.

Как заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.

Она отметила, что постановлением Шестого апелляционного административного суда № 826/11910/16 установлено, что переименование вышеупомянутых улиц, переулков и проспекта проведено в порядке, определенном законодательством Украины.

Отмечается, что на сегодняшний день решение Окружного административного суда города Киева от 28 января 2021 года не вступило в законную силу.

Что предшествовало

О решении ОАСК об отмене переименования проспекта Степана Бандеры в Киеве стало известно сегодня, 11 февраля.

В суд с иском обратился общественная союз "Общественный контроль и порядок".

Административный иск обоснован тем, что оспариваемое решение принято с нарушением сроков, установленных законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"; имеются сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования.

Также истец отметил, что названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского, не подпадают под основания переименования по основаниям, изложенным в законе "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", поскольку указанные фамилии отсутствуют в списке лиц, созданном Украинским институтом национальной памяти, которые подпадают под действие положений указанного закона.

ОАСК решил админиск удовлетворить частично: признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве"; в другой части отказать.

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Автор: Инна Андалицкая