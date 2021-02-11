В Киеве начался мощный снегопад: столица готовится к удару циклона (видео)

Столицу заметает снегом.

В Киеве бушует непогода / Фото REUTRS

Закрытые школы и детсады, отмененные ярмарки, большегрузный транспорт не пускают в город: в Киеве приготовились к новому циклону. Ожидают мощный снегопад, он уже начинается.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В КГГА заявили, что коммунальщики работают на пределе возможностей. К тому же, 500 000 работников образования - это большая нагрузка на дороги. И чтобы разгрузить трафик, пришлось принять такое решение.

В столице продолжается запрет на въезд крупногабаритного транспорта. Также будет введено ограничение на вход пассажиров в метрополитен: возможно это будут делать в часы пик.

В Киеве также работают 33 пункта обогрева, 10 из которых являются круглосуточными.

Погода в Киеве 11 февраля: данные погоды УНИАН

В четверг, 11 февраля, в Киеве днем температура достигнет -4°.

Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -12°, а днем столбики термометров покажут -4°.

Весь день будет идти снег.

Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.