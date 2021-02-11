В Киеве начался мощный снегопад: столица готовится к удару циклона (видео)
Столицу заметает снегом.
Закрытые школы и детсады, отмененные ярмарки, большегрузный транспорт не пускают в город: в Киеве приготовились к новому циклону. Ожидают мощный снегопад, он уже начинается.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Пятый день непогоды во Львове: в городе прогнозируют выпадение месячной нормы снега (фоторепортаж, видео)
В КГГА заявили, что коммунальщики работают на пределе возможностей. К тому же, 500 000 работников образования - это большая нагрузка на дороги. И чтобы разгрузить трафик, пришлось принять такое решение.
В столице продолжается запрет на въезд крупногабаритного транспорта. Также будет введено ограничение на вход пассажиров в метрополитен: возможно это будут делать в часы пик.
В Киеве также работают 33 пункта обогрева, 10 из которых являются круглосуточными.
Погода в Киеве 11 февраля: данные погоды УНИАН
В четверг, 11 февраля, в Киеве днем температура достигнет -4°.
Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -12°, а днем столбики термометров покажут -4°.
Весь день будет идти снег.
Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.
Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.
- Винница-1°... -15°
- Днепр+4°... +3°
- Донецк+7°... +2°
- Житомир-7°... -14°
- Запорожье+6°... +4°
- Ивано-Франковск0°... -14°
- Киев-6°... -12°
- Кропивницкий+4°... -9°
- Луганск+6°... +3°
- Луцк-4°... -14°
- Львов-4°... -15°
- Николаев+10°... -7°
- Одесса+9°... -7°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно-6°... -16°
- Симферополь+15°... +7°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь-4°... -15°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+12°... -5°
- Хмельницкий-3°... -15°
- Черкассы+1°... -11°
- Чернигов-7°... -11°
- Черновцы0°... -12°