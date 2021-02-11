Ожидается 30-градусный мороз: в Укргидрометцентре напугали прогнозом на следующую неделю

Кульбида говорит, что ожидаемые морозы не выходят за пределы нормы.

На следующей неделе в Украине ударят морозы / фото УНИАН

В период с 15 по 18 февраля ожидается сильное похолодание, которое достигнет -25°...-30° в северных регионах страны.

Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида, передает Радио Свобода.

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Но самая низкая температура зимнего периода в Украине - это -42°. Поэтому ожидаемые морозы не выходят за пределы нормы.

В то же время климатические изменения приводят к резким изменениям атмосферных процессов и не только в сторону увеличения среднесуточной температуры. Внезапное похолодание также может объясняться глобальными изменениями климата, замечает Кульбида.

"Климат Украины так или иначе меняется. За последние 25 лет средняя температура зимнего периода выросла более чем на 2°. А это имеет очень большое значение, как и то, что средняя температура летнего периода выросла почти на 2°. Поэтому продолжительность зимнего периода существенно сократилась. Весна приходит где-то на две недели раньше своих средних многолетних сроков. Уменьшилось и количество дней с низкими температурами - в 3-4 раза, а количество летних дней с высокими температурами, наоборот, выросла в 2-3 раза", - отмечает гидрометеоролог.

Когда ждать весны в смысле погоды, Николай Кульбида предсказывать не берется, поскольку методология Укргидрометцентра позволяет прогнозировать погоду на 15 дней.

Мороз в Украине

По словам синоптиков, интенсивность осадков должна уменьшиться. Впрочем, в четверг, 11 февраля, специалисты ожидают очередной удар зимы. Только в выходные, по предварительным прогнозам, снег угомонится. Но надеяться, что на этом суровая зима закончится, в Укргидрометцентре не советуют.