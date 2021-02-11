Непогода снова набирает обороты: в Украине ожидается налипание мокрого снега, метели и гололед

В стране ожидаются мощные снегопады.

Непогода пока не покидает страну / Фото REUTERS

Сегодня, 11 февраля, в Украине, кроме юга, ожидаются снегопады.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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На Закарпатье, днем и в центральных, местами северных и Харьковской областях с дождем, в западных, днем и в северных областях значительные, в Карпатском регионе сильные осадки.

В центральных, северных областях и на Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с, метели.

Температура в северных и большинстве западных областей ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны 9-14°.

На Киевщине 11 февраля ночью местами небольшой снег, в Киеве без осадков. Днем значительный снег, местами с дождем, местами гололед, на дорогах области - гололедица.

Температура ночью 8-11° мороза, днем 0-3° мороза.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению на отдельных участках дорог и улиц прекращения движения автотранспорта. ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега", - говорится в сообщении.

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