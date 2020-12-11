Уже несколько месяцев в Украине действуют карантинные ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса.

В Украине зафиксирован суточный антирекорд смертности от коронавируса. В столице утром сложилась сложная ситуация на дорогах из-за гололеда.

Сложная транспортная ситуация на дорогах Киева

В Киеве утром 11 декабря из-за гололеда ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта. Это означает, что он курсирует не по установленному графику.

Заболеваемость COVID-19

В Украине за сутки диагностировали 13514 новых случаев заражения коронавирусом. Также были зафиксированы 285 смертей людей, больных COVID-19. Это - новый суточный антирекорд смертности от коронавируса в Украине.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 872228 украинцев, из которых 480348 - выздоровели, 14755 - умерли.

Прививка от COVID-19 и иммунитет

У людей, которые сделают прививку от коронавируса, по словам главного государственного санитарного врача страны, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, иммунитет ориентировочно может сохраняться не менее 6-9 месяцев.

Перемирие на Донбассе

В зоне Операции Объединенных сил российско-оккупационные войска за сутки восемь раз обстреляли позиции украинских военных, тем самым нарушив ранее установленное перемирие на Донбассе.

Главные новости Украины: что важно знать 11 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская