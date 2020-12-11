Желтый уровень опасности: в Киеве и ряде областей Украины в субботу прогнозируют гололедицу

На дорогах большинства областей 12 декабря снова прогнозируют гололедицу.

На дорогах снова гололедица / фото УНИАН, Чузавков Сергей

В субботу, 12 декабря, в столице и почти во всех областях Украины снова ожидается гололед.

Читайте также Киев парализовали масштабные пробки из-за непогодыОб этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"12 декабря в Украине на дорогах гололедица; в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных, днем и в северных областях гололед (І уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики.

Какой будет погода в субботу, 12 декабря: прогноз УГМЦ

12 декабря синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, гололед. Температура ночью от +1° до -6°, днем около 0°.

В Киеве 12 декабря ночью без осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь, гололед. Температура ночью -4°...-6° мороза, днем — от 0 до -2°.

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