Желтый уровень опасности: в Киеве и ряде областей Украины в субботу прогнозируют гололедицу
На дорогах большинства областей 12 декабря снова прогнозируют гололедицу.
В субботу, 12 декабря, в столице и почти во всех областях Украины снова ожидается гололед.
Киев парализовали масштабные пробки из-за непогодыОб этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
"12 декабря в Украине на дорогах гололедица; в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных, днем и в северных областях гололед (І уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики.
Какой будет погода в субботу, 12 декабря: прогноз УГМЦ
12 декабря синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, гололед. Температура ночью от +1° до -6°, днем около 0°.
В Киеве 12 декабря ночью без осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь, гололед. Температура ночью -4°...-6° мороза, днем — от 0 до -2°.
Ухудшение погодных условий в Украине: что известно
- Осложнение погодных условий в Киеве и области началось 10 декабря во второй половине дня, когда пошел дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате произошло обледенение тротуаров и дорог. Из-за этого в столице произошли многочисленные ДТП. Люди из офисов едва смогли добраться домой.
- В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.
- Также осложнение погодных условий наблюдалось в Ривненской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях.
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