Главные новости Украины за 1 июля: ужесточение наказания за "пьяное" вождение и рост прожиточного минимума

Украина продолжает жить в условиях адаптивного карантина.

В Украине вырос прожиточный минимум и размер пенсии. Также с сегодняшнего дня вводится более жесткое наказание для водителей за управление авто в нетрезвом состоянии.

Новый прожиточный минимум и пенсии

С 1 июля в Украине повышается уровень прожиточного минимума, а также сумма ряда социальных выплат, среди которых – пенсии.

Ужесточение наказания за нетрезвую езду

С сегодняшнего дня существенно выросли штрафы для пьяных водителей. Кроме того, вождение авто в состоянии опьянения будет квалифицироваться как уголовное преступление.

Ситуация на Донбассе

30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела ранены два украинских бойца.

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