Главные новости Украины за 1 июля: ужесточение наказания за "пьяное" вождение и рост прожиточного минимума
08:39, 01 июля 2020Общество
304 0
Украина продолжает жить в условиях адаптивного карантина.
Главные новости Украины 1 июля 2020 / фото УНИАН
В Украине вырос прожиточный минимум и размер пенсии. Также с сегодняшнего дня вводится более жесткое наказание для водителей за управление авто в нетрезвом состоянии.
Новый прожиточный минимум и пенсии
С 1 июля в Украине повышается уровень прожиточного минимума, а также сумма ряда социальных выплат, среди которых – пенсии.
Ужесточение наказания за нетрезвую езду
С сегодняшнего дня существенно выросли штрафы для пьяных водителей. Кроме того, вождение авто в состоянии опьянения будет квалифицироваться как уголовное преступление.
Новости Украины 1 июля 2020 / фото УНИАН
Ситуация на Донбассе
30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела ранены два украинских бойца.
Главные новости Украины: что важно знать 1 июля 2020
- Нарушение скоростного режима: в полиции назвали антирекорды прошлой неделе
- Взрыв на Позняках: потерпевшим показали первые новые квартиры
- В Ровенской детской областной больницы произошла вспышка COVID-19
- Коронавирус не отступает: на Буковине снова зафиксировали полсотни новых заражений
- В Минздраве допускают возможность закрытия курортов в Одессе из-за коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter