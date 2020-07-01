С 1 июля Украине повышается уровень прожиточного минимума и размер пенсии – насколько вырастут выплаты

С 1 июля прожиточный минимум в Украине вырастет на 91 гривну и составит 2118 гривень.

С 1 июля 2020 года в Украине повышается уровень прожиточного минимума, а это означает, что увеличится и сумма ряда социальных выплат. Насколько вырастут выплаты – рассказывает УНИАН.

Прожиточный минимум с 1 июля

Последний раз прожиточный минимум в Украине увеличивали 1 декабря 2019 года - до 2027 гривень. С 1 июля этот показатель вырастет на 91 гривну и составит 2118 гривень. Следующий раз увеличение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря - до 2189 гривень.

С 1 июля для трудоспособных лиц прожиточный минимум составит 2197 гривень, то есть он увеличится на 95 гривень.

Для лиц, утративших трудоспособность - 1712 гривень (был 1638 гривень).

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Соцвыплаты для детей c 1 июля

Для одиноких родителей:

на детей до 6 лет - с 1779 гривень до 1859 гривень;

на детей от 6 лет до 18 лет - с 2 218 гривень до 2 318 гривень.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 4647,5 гривень;

для детей от 6 лет до 18 лет: с 1 июля - 5795 гривень.

Для детей с инвалидностью:

до 6 лет - 6226,5 гривень;

от 6 до 18 лет - 7 763 гривень.

Минимальная пенсия в Украине с 1 июля

Также с 1 июля в Украине вырастет и размер минимальной пенсии – она составит 1712 гривень (на 74 гривень больше). Напомним, что последний раз пенсию повышали 1 декабря 2019 года - до 1638 гривень.

Также с 1 июля вырастет и надбавка пенсионерам за стаж - ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 гривень, а с 1 июля - 17,12 гривень).

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