В Тернополе в рамках усиления карантинных ограничений запретили проводить богослужения в храмах.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского горсовета, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Читайте такжеВведение комендантского часа пока не рассматривается – СтепановИз-за сложной эпидситуации и роста уровня заболеваемости COVID-19, штабом принят ряд ограничений, которые вводятся на территории Тернопольской громадыс 8 апреля.
В частности, богослужение теперь разрешено проводить только на улице рядом с храмом с обязательным использованием одноразовой посуды в условиях соблюдения дистанции 1,5 м и других санитарно-противоэпидемических мероприятий или же в режиме онлайн.
Кроме того, запрещена работа развлекательных центров, детских игровых комнат, проведение всех массовых мероприятий (кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов в закрытых помещениях без зрителей и с ограниченным количеством зрителей (не более 50%) в открытых спортивных сооружениях).
Работа торгово-развлекательных и торговых центров разрешена только при условии совместного контроля на входе-выходе из заведения работником центра с представителем полиции или Нацгвардии, с обеспечением температурного скрининга посетителей, контроля учета посетителей и нормы относительно пребывания в помещении не более, чем один посетитель на 10 кв. м торговой площади.
С учетом многочисленных нарушений карантинных требований в торговых заведениях, участниками оперативного штаба принято решение с 8 апреля увеличить количество полицейских, муниципальной инспекции, Госпродпотребслужбы, отдела торговли, быта и защиты прав потребителей для работы в торговых и торгово-развлекательных центрах.
Также на заседании принято решение, что с 12 апреля ученики 1-4 классов заведений общего среднего образования будут учиться в обычной форме (офлайн), а ученики 5-11 классов - дистанционно.
Всего, по данным Тернопольского областного лабораторного центра Минздрава, за последние сутки в регионе зафиксировали 567 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек, из них 9 - жители Тернополя.
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