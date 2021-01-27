В Ровенской области умерла роженица из Млинова, у которой обнаружили коронавирус. Ребенка, которого родила женщина, также не удалось спасти.
Читайте такжеМать умерла, а ребенок остался инвалидом: на Львовщине будут судить врачейКак сообщает информационный портал города Дубно, женщина и младенец умерли через несколько дней после родов. Мальчик родился на 28 неделе беременности, то есть недоношенным. Состояние беременной ухудшалось по акушерско-гинекологическим показателям, а потому из-за острой необходимости сделали кесарево сечение.
20 января женщину перевели из Дубенского роддома в Ровенскую городскую больницу, передает ТСН.
"Ребенка забрали сразу в реанимацию в Ровно, потому что там глубокая недоношенность. Вчера младенец умер", – рассказал главный врач Дубенского роддома Ростислав Андрощук.
По неофициальной информации, женщина имела еще патологии, а коронавирус и беременность спровоцировали "дремавшие" заболевания. Окончательную причину смерти установят после вскрытия.
Новости по теме
- Роженица в Житомире родила двойню, но домой забрала только сына (видео)
- В Киеве по вине врача-хирурга умер 2-летний мальчик – прокуратура
- Обречены. Как ошибки врачей приводят к рождению смертельно больных младенцев
- В Ужгороде 20-летняя женщина родила четверню (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram