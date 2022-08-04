Стоит соблюдать информационную гигиену, отметил спикер руководителя Одесской областной военной администрации.

Российские пропагандисты распространяют фейк о голоде в Одессе и очередях за хлебом.

Об этом в Telegram сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что в соответствующих соцсетях распространяются фейковые "новости", которые разгоняют подразделения информационно-психологических спецопераций России.

В частности, о том, что в Одессе голод из-за того, что зерно вывозят на экспорт. Российские пропагандисты утверждают, что это привело к очередям за хлебом и распространяют фото и видео, на которых много людей стоят перед магазином.

"Интересно, что фото- и видеоматериалы они взяли из российской глуши и пишут, что в Одессе голод, зерно вывозят. Что ж, зерно на экспорт действительно идет, и каждое зернышко, которое идет на экспорт, это наполнение нашего бюджета, наполнение финансами ВСУ", - заявил Братчук.

Спикер начальника Одесской ОВА добавил, что в Одессе заметили ложь об очередях за хлебом, а самих очередей не нашли.

"...Соблюдайте информационную гигиену!", - отметил он.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля втрглись в Украину и, в частности, атаковали нашу территорию с моря. Была заблокирована работа портов.

Позже Украина достигла с международными партнерами договоренностей о зерновом коридоре.

1 августа первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта.

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