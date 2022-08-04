Жителям Мариуполя стоит кипятить воду, посоветовал советник мэра.

В захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области бушует острая кишечная инфекция - официально подтверждено 17 случаев заболевания.

Половина заболевших - дети, поделился в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

Андрющенко отметил, что, по данным оккупантов, причиной распространения инфекции является еда.

Советник главы города посоветовал мариупольцам мыть руки, не употреблять просроченные продукты и кипятить воду.

"...Первые официально подтверждены 17 случаев острой кишечной инфекции из 23 обследованных на минувшей неделе. Половина - дети. Оккупанты указывают причину распространения - через еду. Несмотря на одновременное заявление об отсутствии эпидугрозы, сами данные указывают на другое", - поделился советник.

В начале июня Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе началась первая фаза эпидемии. По его мнению, городу угрожали холера, дизентерия или другая вирусная инфекция, поражающая желудочный тракт.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля и обстреливали военные и гражданские объекты. Противникам удалось взять под контроль Мариуполь - город был почти полностью разрушен, погибли десятки тысяч человек.

В городе возникли проблемы с питьевой водой. Также стало известно, что местные жители были вынуждены обустраивать жилье в уличных беседках.

Справка УНИАН. Кишечными инфекциями называют целую группу заразных болезней, которые в первую очередь поражают пищеварительный тракт. В этой группе всего насчитывают более 30 видов болезней.

Наименее опасным является пищевое отравление, а самые опасные - ботулизм, холера, сальмонеллез, брюшной тиф, бруцеллез и дизентерия.

При кишечных инфекциях сначала у человека появляются симптомы обычного острого респираторного заболевания - вялость, слабость, снижение аппетита, головная боль и повышение температуры.

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