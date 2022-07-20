Люди вынуждены стоять в очередях по 4-5 часов.

В Мариуполе опять проблемы с питьевой водой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Снова начались проблемы с доставкой питьевой воды жителям Левобережного района. Ежедневные очереди по 4-5 часов, количество больших емкостей для воды сокращено втрое. Емкости было вывезено в парк Гурова для празднования Дня Металлурга на костях, в итоге там и оставили", - написал он.

По словам Андрющенко, жители отдаленных мест Кальмиуского района (Волентровка) остаются совсем водоснабжения.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе оккупанты проводят "перепись населения" и наживаются на похоронах. Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). Сейчас местным жителям запрещено покидать город.

Напомним, 19 июля Петр Андрющенко отметил, что по "решению" оккупационной "власти" граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе. Он обратился к мариупольцам, которые будут вселяться в квартиры, учитывать, что такое решение абсолютно незаконно.

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