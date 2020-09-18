После аварии траншею засыпали, сделали рекультивацию и восстановили слой плодородной почвы.

Газопровод вблизи Чабанов, на котором произошла разгерметизация и взрыв, уже отремонтировали.

Во время работ поставки газа в Украине и транзит в Европу не прекращали, сообщили в пресс-службе оператора ГТС.

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Ремонт закончили 17 сентября. Отмечается, что на месте аварии круглосуточно работали ремонтные бригады, аварийно-восстановительные работы прошли по графику. Смонтировали все 38 метров нового трубопровода и провели успешную дефектоскопию сварных стыков. Поверхность трубы подготавливают для покрытия изоляцией от коррозии.

После аварии траншею засыпали, сделали рекультивацию и восстановили слой плодородной почвы.

Разгерметизация газопровода возле Чабанов: что известно

15 сентября, в Киевской области вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм (Киев - Запад Украины).

Произошел мощный взрыв, гул от которого был слышен в соседних селах.

В Министерстве энергетики заявили, что из-за аварии была перекрыта подача газа в газопровод, проводят ремонтные работы, в то же время транзит газа в Европу несмотря на аварию на газопроводе, обеспечено в штатном режиме.

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Автор: Наталия Печиборщ