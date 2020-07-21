В Киеве усилили меры безопасности на улицах

Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

Столичная полиция усилила меры безопасности на улицах.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в обеспечении общественной безопасности и общественного порядка задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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Под усиленным наблюдением правоохранителей будут не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

В полиции напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителях и предоставить максимально подробную информацию.

«Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и уравновешенность, не провоцировать панику», - отмечается в сообщении.

Полиция призывает киевлян и гостей столицы быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102.

Корреспондент УНИАН наблюдал, как на подъездах к Киеву правоохранители проверяют автобусы и другие крупногабаритные транспортные средства. Водители показывают полицейским грузы, которые перевозят.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, в Киеве возле станции метро «Минская» было обнаружено два самодельных взрывных устройства.

Кроме того, анонимы сообщали о минировании здания городского апелляционного суда и торгового центра «Ocean Plaza», а также Центрального железнодорожного вокзала.

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