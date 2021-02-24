Водитель требовал пожилого мужчину оплатить проезд или покинуть салон, мол, таких как он у него за день сотни.

В Киеве водитель маршрутки №239 отказался везти льготников, а именно дедушку с двумя детьми из многодетной семьи.

Читайте такжеПатрульные поймали в Киеве пьяного водителя маршрутки (фото)Об этом рассказал Рома Литвиненко на странице "Соломенка Киев" в Facebook. По данным автора поста, в маршрутку зашел дедушка с детьми 6 и 9 лет. Несовершеннолетние из многодетной семьи, на что имелись все документы о льготах. Водитель требовал пожилого мужчину оплатить проезд или покинуть салон, мол, таких как он у него за день сотни.

"23.02.21, примерно в 16.50 водитель вышеупомянутого маршрута отказался везти дедушку с 2 детьми, потому, что тот отказался платить за детей (6 и 9 лет) из многодетной семьи, с предоставлением всех нужных документов. К слову, дело не в том, что не мог заплатить, а в том, что если у нас в стране такие льготы есть, почему мы не можем ими пользоваться??? Водитель кричал на весь салон: "Не*рен было их столько рожать, у меня таких каждый день до*рена, или плати, или выходи!!!". Когда пытались сфотографировать номерные знаки маршрутки, водитель пытался наехать на детей с дедушкой", - сообщил автор поста.

Литвиненко отмечает, что "дети получили огромное потрясение, для них это дикость, дедушка еще больше, после инсульта такие ситуации пережить вдвойне сложнее и успокоиться".

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН