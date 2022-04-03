УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Киеве на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа русским захватчикам.

Ситуация в Киеве и области - трансляция ниже:

06:00 Ночь в Киеве прошла относительно спокойно.

00:07 Стало известно о гибели старосты села Мотыжин Бучанского района, а также ее муже и сына.

00:00 Во время зачистки Бучи Киевской области украинские защитники нашли жуткую братскую могилу с более чем 280 телами местных со следами насильственной смерти.

Тела гражданских находят прямо на дорогах. У многих руки связаны белой повязкой.