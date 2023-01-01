31 декабря девушка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

В Хмельницком умерла раненая в результате вчерашней атаки российских захватчиков 22-летняя девушка.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, скончалась от полученных травм", - отметил он.

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Гамалий выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Атака на Хмельницкий

Накануне Нового года и в ночь на 1 января российские оккупанты провели очередную массированную атаку на Украину. Так, россияне в рамках массированного обстрела Украины 31 декабря ударили в том числе и по территории Хмельницкой области. В результате вражеских обстрелов Хмельницкого были госпитализированы 8 гражданских. Тогда сообщалось, что две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В городе российские ракеты попали в военный объект и АЗС, повреждены 13 домов.

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