Желающие проверить свои знания могут скачать pdf-файл или ответить на вопросы онлайн.

Демонстрационный вариант предметного теста по истории Украины - составляющая Национального мультипредметного теста - уже доступен для желающих проверить свои знания. Его можно загрузить на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Как рассказали в центре, эта подборка тестовых заданий соответствует программе ВНО по истории Украины и охватывает все темы. Те, у кого медленный интернет или нет возможности работать в течение длительного времени с компьютером или другим гаджетом, могут ее скачать pdf-файлом.

Специалисты центра отмечают, что в конце приведены правильные ответы на вопросы, поэтому есть возможность сразу проверить себя.

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Также есть возможность ознакомиться с интерфейсом онлайнового тестировщика, максимально приближенным к тому, который будет на реальном НМТ, потренироваться выполнять задания, научиться правильно обозначать ответы. Для этого предлагают воспользоваться платформой "Всеукраинская школа онлайн". В ней нужно создать учетную запись.

Украинский центр оценивания качества образования уже вскоре планирует утвердить общую характеристику предметных тестов НМТ 2025 года и схемы начисления баллов за выполнение заданий.

ВНО в Украине: важные новости

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки планирует после завершения войны вернуть классическую модель внешнего независимого оценивания абитуриентов, когда каждый предмет поступающий сдает в разные дни, рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

В марте 2022 года Верховная Рада Украины отменила внешнее независимое оценивание и государственную итоговую аттестацию. Вместо ВНО ввели сдачу Национального единого мультипредметного теста. С тех пор уже трижды - в 2022-м, 2023-м и 2024 годах - абитуриенты сдают НМТ, при котором тесты по всем предметам проходят за один день.

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