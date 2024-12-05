Сейчас, пока идет война, абитуриенты проходят так называемый национальный мультипредметный тест.

После завершения войны Министерство образования планирует вернуть классическую модель внешнего независимого оценивания абитуриентов (так называемое ЗНО - зовнішнє незалежне оцінювання), когда один предмет поступающий проходит в пределах одного дня оценивания. Об этом в эфире "Киев 24" рассказала Татьяна Вакуленко, директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Отвечая на вопрос о том, сохранится ли после отмены военного положения нынешняя система национального мультипредметного теста, или Украина вернется к довоенному ЗНО, она отметила: "Бесспорно, мы планируем вернуться к классической модели тестирования, когда один предмет поступающий проходит в пределах одного дня оценивания".

Вакуленко объяснила, что абитуриентам хотят дать полноценную возможность проявить свои учебные достижения, чтобы лучше его оценить.

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"В то же время вряд ли мы вернемся к бумажному тестированию. Потому что, как мы видим, на сегодня компьютерное оценивание полностью себя оправдывает. Поступающие быстрее получают результаты, мы - так же", - сказала она.

По словам директора УЦОКО, в рамках компьютерного оценивания можно обеспечить и те форматы тестов, которые сегодня не удается реализовать из-за нехватки времени во время оценивания.

"Например, открытые задания, написание собственного высказывания и т.д. - все это можно реализовать в рамках компьютерных тестирований", - отметила Вакуленко.

Также на вопрос об особенностях национального мультипредметного теста 2025 года, она отметила, что модель тестирования в следующем году почти полностью будет соответствовать прошлогодней.

"Все сохранено: и продолжительность оценивания, и перечень обязательных предметов. Это украинский, математика и история Украины. А также предмет по выбору поступающего из большого перечня", - сказала Вакуленко.

Отличием для поступающих будет то, что по истории Украины "теперь нужно учить абсолютно все темы, которые обозначены в программе подготовки".

В Украине отменено ЗНО на время войны

Как писал УНИАН, в марте 2022 года на фоне полномасштабного российского вторжения Верховная рада отменила государственную итоговую аттестацию для выпускников школ и внешнее независимое оценивание для абитуриентов.

Позже Министерство образования подготовило временную альтернативу ЗНО - национальный модернизированный мультипредметный тест. Национальный мультипредметный тест является разновидностью внешнего независимого оценивания, который проводится во временных экзаменационных центрах в компьютерном формате и охватывает вопросы по нескольким предметам.

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