СБУ разоблачила группировку неонацистов-радикалов под руководством россиянина (фото)

Сейчас решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрениях и привлечении к ответственности других представителей организации.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деятельность неонацистской радикальной группировки, действовавшей в Киеве и Харькове, которую возглавлял гражданин Российской Федерации.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деятельность неонацистской радикальной организации, которую возглавлял гражданин РФ. Следственные действия одновременно прошли в Киеве и Харькове», - говорится в сообщении.

По данным предварительного следствия, участники группы являются последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенные издания и нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть деструктивных материалов неонацисты получали из РФ.

«Распространяли литературу на тайных собраниях и во время тематических вечеринок. Также оперативники СБУ задокументировали распространение злоумышленниками изданий террористической направленности, через телеграмм-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3 тыс. человек», - сообщили в СБУ.

В ходе обысков по адресам проживания организатора организации и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги «третьего рейха», оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за рубежа.

Ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом 200 экземпляров.

Продолжается досудебное следствие по факту подстрекательства к совершению терактов. Решается вопрос об объявлении активным участникам группы о подозрении и привлечении к ответственности других представителей организации.

Разоблачение группировки проводилось под процессуальным руководством Офиса генпрокурора и прокуратуры города Киева.

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