От поступления средств за потребленную электроэнергию зависит качество и скорость восстановления электроснабжения.

Некоторые потребители начали злоупотреблять запретом на отключение должников и не оплачивали свои счета за коммунальные услуги.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Мы увидели, что, к сожалению, некоторые скажем как бытовые, так и не бытовые потребители начали использовать этот запрет для того, чтобы не платить. Поэтому это нечестно. Особенно это нечестно, когда я смотрю, что прифронтовые регионы, платящие больше чем области, не соприкасающиеся с непосредственными боевыми действиями. Я считаю, это как минимум не справедливо", - сказал он.

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Министр подчеркнул, что от поступления средств за потребленную электроэнергию зависит качество и скорость восстановления электроснабжения после непогоды.

Галущенко подчеркнул, что отмена запрета на отключение должников не означает то, что поставщики начнут всех отключать.

"Это как минимум должно улучшить платежную дисциплину особенно когда речь идет о том, когда нельзя объяснить когда это просто ты злоупотребляешь тем, что есть возможность не платить", - подчеркнул министр.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников - это необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.