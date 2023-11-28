Коллекцию древностей в наше государство вернули даже без взыскания расходов за хранение музейных экспонатов, отметили в СБУ.

В Службе безопасности Украины заявили, что продолжаются мероприятия по возвращению в Украину других элементов коллекции "скифского золота".

Как отмечается в сообщении, благодаря материалам СБУ и Бюро экономической безопасности в нашу страну удалось вернуть артефакты из коллекции "скифского золота", стоимость которых составляет 1,5 млн долларов. Борьба за судьбу этих артефактов продолжалась почти 10 лет с участием Министерства юстиции и Министерства культуры Украины. Речь идет о более 500 древностях, которые в 2013 году были вывезены из Крыма в ЕС для экспонирования в частных европейских музеях.

В СБУ отмечают, что по данным следствия, согласно подписанным соглашениям, всю старинную коллекцию должны были вернуть в Украину летом 2014 года. Но этого не произошло - артефакты остались за границей, а чиновники крымских музеев, которые тогда переехали в Киев, самоустранились от выполнения своих обязанностей. В связи с этим в том же году было начато уголовное производство по фактам незаконного пребывания культурных ценностей за рубежом. С тех пор продолжались процессуальные действия и судебные процессы по возвращению украинских древностей.

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В рамках уголовного производства были собраны материалы, которые позволили Верховному суду Нидерландов принять окончательное решение в этом вопросе в пользу Украины. Кроме того, суд отклонил так называемую "кассационную жалобу" оккупационных "администраций музеев" во временно захваченном Крыму насчет передачи им украинских артефактов.

"Сейчас коллекцию вернули даже без взыскания расходов за хранение музейных экспонатов. Продолжаются мероприятия по возвращению в Украину других элементов "скифского золота", изъятых в сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств", - отметили в СБУ.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 27 ноября, Национальный музей истории Украины сообщил, что из Нидерландов в Украину передали артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря". В Национальном музее истории Украины артефакты будут храниться до деоккупации Крыма.

По информации музея, речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет. Сейчас специалисты обследуют состояние этих вещей.

В июне стало известно, что Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама, что экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", должны быть возвращены Украине. Таким образом, Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Нидерландов, вынесенное в октябре 2021 года.

Речь идет о коллекции из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником.

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их от Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что коллекция "скифского золота" вернется в Крым. Он отметил, что это произойдет, когда туда вернется украинский флаг.

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