Многие украинцы, которые годами строили карьеру в Польше, не видят своего будущего в этой стране.

Украинцы, которые уехали в поисках работы в Польшу, все активнее возвращаются жить и работать в Украину, и эта тенденция сохранится в следующем году.

Такие прогнозы делают экономисты, говорится в сюжете "5 канала".

"В последнее время мы видим тенденцию роста зарплат в Украине в долларовом эквиваленте – и это приводит к тому, что количество гастарбайтеров, которые раньше уезжали в Польшу, Словакию или Германию, возвращаются в Украину", – рассказал советник председателя правления "Кредитвестбанка" Василий Невмержицкий.

При этом возвращаются не только сезонные работники, но и те, кто много лет строил карьеру в соседнем государстве.

"Почему мы начали задумываться, чтобы уехать? 11 лет прожил муж, подал на карту устойчивого быта, не на три года. А на 10. У нас было несколько карт на 3 года, на год. Ему сказали, извини, мы не можем тебе выдать карту, потому что 7 лет назад ты много ездил в Украину", – рассказала персональный стилист Марина Мартынов.

В то же время трейдер и инвестор Максим Варава объяснил, что решил вернуться в Украину, потому что не увидел перспектив в Польше.

"Я понял, что перспектив какого-то развития действительно хорошего нет в этой стране. Я не видел своего будущего, будущего моих детей в Польше", – рассказал мужчина.

Автор: Григорий Бондарь