Наводнения на Прикарпатье: люди сетуют на несправедливое распределение компенсаций

В июне интенсивные осадки привели к масштабным наводнениям в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

В городе Галич Ивано-Франковской области разгорелся скандал из-за, как утверждают местные жители, несправедливого распределения денежных компенсаций, которые ранее были направлены на преодоление последствий масштабных наводнений в регионе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам жителей, всего около сотни домов смогли получить обещанные государством деньги.

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Поврежденные дома разделили на три категории. За вовсе разрушенные - 300 тысяч гривень возмещений. На требующие капитального ремонта выделят 50 тысяч. И по 20 тысяч - за поврежденное жилье - большинство домов отнесли именно к этой категории.

Люди говорят, что этого очень мало, ведь во многих домах нужно полностью восстанавливать стены и пол. Потерпевшие требуют, чтобы их дома обследовали повторно.

"На 20 тысяч возмещения - это разве двери входные поставить, которые у нас дуются. Пол, чтобы самой дешевой плиткой застелить - 18 тысяч", - говорит жительница Галича Алена Чемеринская.

"Депутат не может определить, требует ли этот дом капремонта или текущего. Должен быть специалист. В администрациях есть в штате люди, которые могли бы это квалифицированно расписать. Еще 26 числа мы просили предоставить, но ответа до сих пор нет", - говорит секретарь городского совета Олен Скрыник.

Как сообщал УНИАН, в июне интенсивные осадки привели к масштабным наводнениям в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Были подтоплены десятки населенных пунктов, сельхозугодий, разрушены дороги и тому подобное. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

Правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн. США заявили, что выделяют пострадавшим украинским регионам 100 тысяч долларов, Израиль закупил 25 тысяч литров питьевой воды, а Молдова отправила в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Также помощь Украине предоставили Швеция и Италия.

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