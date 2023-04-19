Каховская ГЭС работает не в полном технологическом режиме.

Из-за повреждений Каховской ГЭС россиянами нарушен весь цикл технологических работ других украинских ГЭС, пояснил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, комментируя потоп в Киеве.

Вся сеть гидроэлектростанций позволяла украинским специалистам "в искусственном режиме" удерживать оптимальный уровень Днепра.

"Но на сегодня, в связи с агрессией РФ, мы имеем повреждения на Каховской ГЭС, которая работает не в полном технологическом режиме. Поэтому нарушается весь цикл технологических работ самих ГЭС", - сказал Ткачук.

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Он добавил, что украинские ГЭС готовили к "блэкаутам" и держали на них высокий уровень воды, чтобы в зимний период обеспечивать город электроэнергией.

"Это все факторы, которые вместе с весенним половодьем, обильными дождями, нарушением технологической работы ГЭС привели к наводнению на уровне метр и выше", - ответил Ткачук.

Потоп в Киеве и других городах - что известно

В Украине продолжаются весенние паводки. На сегодня, 19 апреля, в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областях объявили гидрологическое предупреждение.

Кроме того, под удар стихии попал и Киев. Из-за повышения уровня воды в Днепре затопило столичную набережную.

Специалисты предупреждают, что пик весеннего половодья в Верхнем Днепре будет удерживаться еще ближайшие три дня. Также в эти дни в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области.

Как писал УНИАН, в четверг, 20 апреля, в большинстве областей Украины ожидается небольшое похолодание. Вместе со снижением температуры налетят дожди, ливни и грозы. Лишь местами на юге и крайнем западе столбики термометров поползут вверх.

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