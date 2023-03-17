Они чувствуют себя там в безопасности, ведь станция может выдержать сверхмощные удары.

Российские оккупанты используют Каховскую гидроэлектростанцию, как военный объект. Как заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью "Радио Свобода", на данный момент станция не производит электроэнергию.

Уже почти полгода Украина не имеет контроля над Каховской ГЭС. С прошлой осени там работает только российский персонал.

"Мы контролировали станцию практически до сентября 2022-го года месяца включительно, но более пяти месяцев как украинский персонал был вывезен за пределы станции. И я хочу еще раз повторить, что на сегодня станция не несет никакой нагрузки. Это исключительно военный объект для российских войск", - заявил Сирота.

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По информации гендиректора станция наполнена взрывчаткой и оружием. Россияне там организовали опорный пункт, ведь станция может выдержать чуть ли не ядерный удар. Из-за этого они чувствуют себя в безопасности.

На восстановление Каховской ГЭС уйдут годы и миллиарды гривен. Но более точно можно будет сказать лишь после деоккупации.

"Что произошло за 5-6 месяцев, мы не знаем. Ну знаем, уже видим по затворам. Это еще будут, скажем, миллиарды денег. Что будет, когда наши войска деоккупируют Каховскую станцию, тогда увидим. Чтобы, например, восстановить два агрегата, требуется не менее полутора лет. То есть то, что мы увидели (повреждения – ред.), на это уйдет полтора-два года. Это работать нужно уже", - отметил Сирота.

Ситуация на Каховской ГЭС: что известно

В конце февраля 2022-го года, Россия оккупировала Новую Каховку, а вместе с ней и гидроэлектростанцию, которая расположена в городе. Эта ГЭС является одной из крупнейших в Украине, является нижней в составе всех ГЭС Днепра в каскаде гидроэлектростанций.

Еще в мае 2022-го оккупанты начали сбрасывать воду с Каховской ГЭС. Следствием этого стало затопление набережной в одном из населенных пунктов.

В августе ВСУ попали по мосту возле гидроэлектростанции, сделав его непригодным для надлежащего использования.

В начале 2023-го года россияне продолжили сбрасывать воду через открытые шлюзы. Такие действия оккупантов могут привести к экологической катастрофе на Херсонщине. В связи с этим Украина обратилась к союзникам с просьбой помочь повлиять на РФ.

На практике сброс воды с Каховской ГЭС может быть опасным даже для Киева.

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