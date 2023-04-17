Это вторая собака, которую спасли чрезвычайники во время наводнения.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли собаку от большой воды, заполнившей Черниговскую область.

"Еще одного "носика" - собачку Бакси спасли чрезвычайники от большой воды в Черниговской области. Также сегодня спасатели с помощью техники повышенной проходимости болотоходов "Богун" доставили аварийные бригады "Черниговоблэнерго" к местам аварий", – говорится в сообщении.

Ранее во время ликвидации последствий масштабного подтопления в Черниговской области чрезвычайникам удалось спасти маленького пса, который получил кличку "Дружок".

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Паводки и затопления в Украине-последняя информация

Из-за интенсивных осадков и поднятия уровней воды в реках в нескольких регионах Украины наблюдаются подтопления.

Как сообщает "Укргидроэнерго", по состоянию на вторую половину дня понедельника, 17 апреля, фиксируется повышение уровня воды в реках на территориях Волынской, Киевской, Ривненской, Черкасской и Черниговской областей, сообщили в "Укргидроэнерго".

В то же время в ГСЧС сообщали, что отмечают тенденцию к снижение темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины.

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