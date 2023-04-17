Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли собаку от большой воды, заполнившей Черниговскую область.
"Еще одного "носика" - собачку Бакси спасли чрезвычайники от большой воды в Черниговской области. Также сегодня спасатели с помощью техники повышенной проходимости болотоходов "Богун" доставили аварийные бригады "Черниговоблэнерго" к местам аварий", – говорится в сообщении.
Ранее во время ликвидации последствий масштабного подтопления в Черниговской области чрезвычайникам удалось спасти маленького пса, который получил кличку "Дружок".
Паводки и затопления в Украине-последняя информация
Из-за интенсивных осадков и поднятия уровней воды в реках в нескольких регионах Украины наблюдаются подтопления.
Как сообщает "Укргидроэнерго", по состоянию на вторую половину дня понедельника, 17 апреля, фиксируется повышение уровня воды в реках на территориях Волынской, Киевской, Ривненской, Черкасской и Черниговской областей, сообщили в "Укргидроэнерго".
В то же время в ГСЧС сообщали, что отмечают тенденцию к снижение темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины.