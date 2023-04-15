Сегодня в области произошел настоящий апокалипсис из-за повышения уровня воды в реках Украины.

Во время ликвидации последствий масштабного подтопления, которое в субботу, 15 апреля, "накрыло" Черниговскую область, удалось спасти маленького пса.

Об этом сообщили спасатели ГСЧС, которые работали на месте происшествия в одном из населенных пунктов. Они показали собаку и отметили, что уже дали ей кличку "Дружок".

"Знакомьтесь, это Дружок. Сегодня его спасли от большой воды наши черниговские чрезвычайники", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС напомнили, что работают 24/7 и всегда готовы прийти украинцам на помощь.

Сегодня часть областей Украины подтопило

Напомним, что в Украине началось подтопление из-за интенсивных осадков и повышения уровня воды в реках. По состоянию на 16:00 в ГСЧС отметили, что беда пришла в населенные пункты Волынской, Ровенской, Черкасской, Черниговской и Киевской областей.

Сообщалось, что подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий. Также в Черниговской и Киевской областях нарушено транспортное сообщение с 30 населенными пунктами.

Накануне глава Черниговской ОВА отметил, что самая критическая ситуация с повышением уровня воды наблюдается в устье Днепра.

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