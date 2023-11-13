Осужденный передавал спецслужбам РФ данные о ВСУ и инфраструктуре Харьковской области для нанесения ракетных ударов.

Киевский районный суд Харькова признал виновным и приговорил к пожизненному заключению мужчину, который 1 марта 2022 года навел российские ракеты на здание Харьковской областной военной администрации.

Как проинформировали в Харьковской областной прокуратуре, по данным следствия, 38-летний харьковчанин с февраля по апрель 2022 года собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.

Он передавал разведданные через запрещенную в Украине соцсеть двум женщинам, работающим на российские спецслужбы. Одна из них сейчас проживает в Москве. В 2014 году она находилась на оккупированной территории в Донецкой области, где проходила службу в рядах так называемой "ДНР" как медсестра. Другая куратор проживает в г. Санкт-Петербург и является главой пророссийской организации "Спасем Донбасс".

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"28 февраля 2022 года мужчина направил куратору в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по главному офису фирмы ХАДО. А также еще ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией", - говорится в сообщении.

Также харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрял действия военных государства-агрессора. Так, он распространил публикацию с пророссийской пропагандой о том, что "в г. Мерефа американскими учеными проводятся испытания опасных биологических препаратов на пациентах".

Во время обыска, проведенного в его доме, правоохранители обнаружили компьютерную технику, с помощью которой он осуществлял свою подрывную деятельность, а также карабин модели "Форт-202", патроны к пистолету, корпус гранаты, которые он незаконно приобрел и хранил у себя дома.

Как отметили в прокуратуре, во время следствия у харьковчанина постоянно менялись версии, однако свою вину он так и не признал. Мужчина заверил, что ничего не знает и никакой информации в РФ он не передавал.

Мужчина признан виновным в госизмене, распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, незаконной переработке и хранении огнестрельного оружия, приобретении боеприпасов и других взрывчатых веществ. Ему назначено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Решение суда может быть обжаловано.

Ракетный удар по зданию Харьковской ОВА 1 марта 2022 года: что известно

1 марта 2022 года Россия нанесла ракетный удар по зданию Харьковской ОВА. В результате двух попаданий погиб 31 человек. В момент взрывов в здании находились теробороновцы, военные и волонтеры.

Здание ХОВА было почти полностью разрушено.

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