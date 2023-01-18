Такой демократичный по цене продукт как икра минтая поможет не только сэкономить на рыбных деликатесах, но и укрепить иммунитет.

Все мы знаем, что икра рыб полезна. Самая популярная среди украинцев – красная, но в виду дороговизны мы скорее купим такую икру по особому случаю, нежели в качестве постоянной витаминной подзарядки для организма. При этом другие виды икры незаслуженно недооценены. Согласитесь, исследуя полки в рыбном отделе, мы редко задерживаем взгляд, например, на икре минтая. А она, между прочим, является очень полезной и вкусной альтернативой икры элитных лососевых рыб.

УНИАН предлагает больше узнать об этом продукте, который может стать ежедневным источником важных для вашего организма витаминов и микроэлементов.

Состав икры минтая О пользе Омега-3 Как выбрать икру минтая

Состав икры минтая

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Икра минтая – это продукт с внушительными питательными свойствами. 1 чайная ложка (около 15 грамм) даст организму:

3,35 г белка – 6,7% от суточной нормы – столько же вы найдете в 3-х перепелиных яйцах или в 1 чайной ложке более дорогой красной икры; 1,7 мкг витамина B12 – 71% дневной нормы , необходимой для поддержки нормальной работы нервной системы; 3,3 г кальция – 254% (!) от суточной нормы для взрослого человека; 350 мг Омега-3 жирных кислот (при рекомендованной минимальной дозе – 250 мг, и оптимальной – 1000 мг в день). В 15 граммах икры лосося может содержаться от 300 до 500 мг Омега-3, но по цене они обойдутся вам дороже.

Если сравнить икру минтая с другим популярным источником жирных кислот – морской рыбой, этот суперфуд побеждает со значительным перевесом: 350 мг Омега-3 содержится в 100 г минтая или 200 г трески.

Весомый бонус в условиях возможных внеплановых отключений электричества – икру, в отличие от рыбы, готовить не нужно. Открыл баночку, намазал с маслом на багет или крекеры, добавил овощи, фрукты, орехи – и перекус готов. Вкусный, полезный и сбалансированный.

О пользе Омега-3

О пользе этих жирных кислот сказано много, но не помешает напомнить себе, за что стоит полюбить продукты, содержащие Омега-3. Они:

приводят в норму артериальное давление; нормализуют сердечный ритм и снижают риск развития заболеваний сердца и сосудов; помогают восстанавливать кишечную микрофлору – "базу" нашего иммунитета; помогают устранить воспалительные процессы в кишечнике улучшают метаболизм глюкозы, что, в свою очередь, снижает вероятность развития инсулинорезистентности и диабета; снижают риск снижения когнитивных способностей, в том числе развития болезни Альцгеймера и деменции; поддерживают нервную систему, уменьшая вероятность депрессии или тревожных расстройств.

Важно помнить, что самостоятельно наш организм синтезировать Омега-3 не умеет, потому необходимо следить за тем, чтобы эти жирные кислоты регулярно поступали в него в достаточном количестве. Добавить в рацион икру минтая – простой и действенный способ это сделать.

Как выбрать икру минтая

На прилавках супермаркетов представлен широкий ассортимент икрасодержащих продуктов. Но, если вы хотите насладиться классическим вкусом икры минтая, выбирайте пробойную, в составе которой – 96% икры, около 4% – соль и растительное масло в качестве стабилизатора. Также в микродозах присутствуют сорбат калия и бензоат натрия – это одобренные и широко используемые в пищевой промышленности консерванты, которые "работают" в паре и обеспечивающие свежесть продукта в течение срока годности.

Вся икра минтая, которую сегодня можно найти в Украине, производится из дикого минтая Аляски. Эта рыба живет в открытых водах Тихого океана, питается мелкими рачками и планктоном, т.е. на 100% натуральная. "Камчадал" или Veladis – берите любую икру минтая с надписью "пробойная соленая" – и вы не ошибетесь. А рецепты вы можете найти на сайте.