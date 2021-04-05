Ольга пережила сексуальное насилие и извращения в детстве, из-за чего дважды хотела покончить с собой.

В один из приютов в Черновцах попала женщина, которая с четырьмя детьми решилась убежать от домашнего насилия.

Читайте такжеРодителям на заметку: омбудсмен рассказал, как уберечь детей от насилия в сети Ее жестоко били, вырывали волосы, издевались над ее дочерью, держали в психологическом истязании. Женщина столкнулась с насилием не только во взрослом возрасте, она терпела его еще с детства, когда ее пьяная мать предлагала ее 6-летнюю своим собутыльникам для сексуальных утех.

Жуткую историю Ольги, которая пытается сбежать от насилия, рассказала волонтер и основательница кризисного центра "Город Добра" Марта Левченко на странице в соцсети, передает ТСН.

"Оля не знала своего папу, жила с мамой в маленькой деревне, жили очень бедно, одна маленькая комнатка. Мама была алкозависимой, пила много с утра до ночи. Все ее "друзья" собирались в их маленькой комнатке. Из еды дома была только закуска, а когда и та заканчивалась, Оля шла с мамой воровать. Мама знала куда идти и у кого воровать - амбары, стодолы, погреба, там яйца, овощи, крупы. Воровали много и постоянно, воровали, чтобы выжить и не умереть с голоду", - рассказывает волонтер Марта Левченко.

Голод, кражи и попойка матери - не единственное, что тогда маленькой девочке приходилось терпеть. "Самое страшное было, когда "друзья" от алкоголя переходили к оргиям. Сначала все происходило на глазах у маленькой Оли, а потом мама предлагала друзьям присоединить и дочку. Были мужчины, которые не соглашались, а были те, которые не отказывались... Затем присоединились 2 родных дяди, которые также приходили выпивать к сестре, один из них вернулся из тюрьмы. Оле тогда было 6 лет, она только пошла в первый класс... Она дважды хотела покончить жизнь самоубийством, один раз напилась таблеток, второй - пыталась повеситься", - рассказывает Левченко.

Ольга никуда не обращалась за помощью, ведь в селе ее семью не любили. "Как-то она намотала на свою шею тряпок, дышать уже было нечем..и она почувствовала как умирает, тогда испугалась и просила у Бога сохранить ей жизнь. В их селе как раз открыли протестантскую церковь, и после того случая она пошла туда", - написала волонтер. В церкви Оля нашла своей матери мужчину, который через веру спас женщину от алкозависимости. После этого они переехали в другое село и начали новую жизнь.

Но во взрослой жизни Ольга также столкнулась с насилием. "Сломанная с детства Оля, ребенок, который 7 лет подряд терпел насилие и извращения, сама родила дочь в 16 лет, от старшего мужчины, которого нашла по объявлению в телевизоре и видела дважды. Он даже не знает, что является папой прекрасной девочки, которую Оля, несмотря на все советы уничтожить ребенка, таки родила", - рассказывает волонтер.

"Она ошиблась и попала в руки тирана, ее жестоко избивали, вырывали волосы, издевались над ее дочерью, держали в психологической пытке, ни вызовы полиции, ни 2 суда не останавливали жестокого истязателя. Оля, уже на руках с четырьмя детьми, решилась положить этому конец, и сбежать, чтобы начать новую жизнь, ради своих детей", - написала волонтер, и призвала не быть равнодушными к детям из уязвимых семей.

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Автор: Ирина Погорелая