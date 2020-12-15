Пограничники в пункте пропуска «Гоптовка» задержали пенсионерку, которая пыталась пронести в Россию две бутылки наркотиков.
Читайте такжеКонтрабандисты пытались ввезти в Украину брендовую одежду на 1,5 миллиона гривен (фото, видео)Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
71-летнюю женщину, которая за пазухой несла в Россию две бутылки наркотиков, выдала служебная собака.
"Женщина всячески пыталась отвлечь животное, подставляя сумку. Однако в ней ничего правоохранители не обнаружили, зато под верхней одеждой женщины, во внутренних карманах кофты, нашли две бутылки", - сообщают в службе.
Украинку вместе с обнаруженным веществом передали правоохранителям. Продолжается экспертиза.
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