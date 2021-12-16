Деньги на восстановление профтехобразования есть, заявляет народный депутат Игорь Палица.

Украина нуждается в комплексной программе возрождения профессионально-технического образования, которая обязательно будет включать тесное сотрудничество с работодателями и стопроцентную гарантию трудоустройства выпускников. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Читайте такжеВ Украине стартовал конкурс рабочих профессий WorldSkills (фото, видео)Он отметил, что для этого нужно, в первую очередь, провести переговоры с украинскими работодателями и определить наиболее востребованные профессии на сегодня и в ближайшей перспективе. Во-вторых, разработать и внедрить образовательные программы по этим специализациям и привлечь для этого специалистов. Кроме того, по его словам, необходима дотация из государственного бюджета предприятиям на компенсацию 70% от зарплаты выпускников учреждений профтехобразования в течение 2 лет.

Украина привлекает 58 млн евро (1,7 млрд грн) займа у Европейского инвестиционного банка. Как правительство использует эти средства, пока неизвестно. Главное, чтобы власть не ограничилась лишь ремонтами. Возрождение профтехобразования должно начинаться с работодателей. Депутатская группа "Партия "За майбутнє" зарегистрировала в Верховной Раде соответствующий законопроект № 4207 "О профессионально-техническом образовании", где сформулированы четкие шаги для ее развития", — заявил Игорь Палица.

Народный депутат отметил, что на сегодня низкий уровень обучения в учреждениях профтехобразования и призрачные перспективы трудоустройства делают их крайне непривлекательными для молодежи. Из-за этого в Украине сложилась абсурдная ситуация — молодежь не может найти работу при тотальном дефиците кадров.

Автор: Григорий Бондарь